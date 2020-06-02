الأهلي المصري يسحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ والأخير يرد

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرارا برفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

وقال بيان صادر عن مجلس إدارة النادي إنه "التزم… بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته".

وأضاف البيان أن مجلس إدارة قرر "رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة".

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا:"أخيراً الاستقالة اتقبلت… والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك … ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالأسماء".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي قبل عدة سنوات منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسؤول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع النادي المصري.

ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.