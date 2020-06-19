نيمار يخسر دعوى قضائية ضد برشلونة

وقضت محكمة إسبانية بأن برشلونة ليس ملزما بدفع 43.6 مليون يورو (48.9 مليون دولار) لمهاجمه السابق.

وسعى نيمار للحصول على المبلغ من برشلونة بداعي أنه مكافأة تتعلق بتجديد عقده مع برشلونة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك قبل أن يرحل إلى النادي الفرنسي في الصيف التالي.

لكن المحكمة قضت بأن نيمار، الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية قيمتها 222 مليون يورو، عليه أن يرد 6.7 مليون يورو (7.51 مليون دولار) إلى ناديه السابق برشلونة.

وقال فريق برشلونة "بما أنه يحق لممثلي اللاعب الطعن على القرار، سيواصل النادي الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة".

ولم يصدر تعليق من نيمار أو ممثليه على الحكم ولا بشأن الخطوة القادمة.

ورغم النزاع القانوني الطويل بين الطرفين، حاول برشلونة التعاقد مع نيمار العام الماضي لدرجة أن اللاعب امتنع عن التدريب مع باريس سان جيرمان في محاولة لإجبار النادي على الموافقة على رحيله ما أثار احتجاجات غاضبة ضده من جماهير النادي الفرنسي.

ولم تتم الصفقة في النهاية، حيث ادعى ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أن برشلونة فشل في دفع المبلغ الذي طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز بين عامي 2014 و2017.