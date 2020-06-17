صحفيان: عرض من أمريكي لشراء نيوكاسل يفوق نظيره السعودي

وهذا العرض يفوق العرض الذي قدمته سيدة أعمال بريطانية، 300 مليون جنيه إسترليني، بدعم من صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي.

وكتب كيت داوني الصحفي الرياضي في شبكة سكاي سبورتس "علمنا أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه لشراء نيوكاسل، وهو ما قد ينافس العرض المقدم من سيدة الأعمال أماندا ستافيلي المدعومة من السعودية".

We are told US businessman Henry Mauriss (Chief Executive of Clear TV) has lodged a £350m bid to buy Newcastle United, which could rival Amanda Staveley’s £300m Saudi-backed takeover. #NUFCTakeover — Keith Downie (@SkySports_Keith) June 17, 2020

من جهته، أكد إيان دينيس الصحفي الرياضي في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية الخبر، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن المستثمر الأمريكي قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه لاقتناء النادي.

وأضاف دينيس "إذا سقطت عملية الاستحواذ السعودية المقترحة بقيادة أماندا ستافيلي، فإن موريس ينتظر وهو مستعد للتحرك بسرعة".

American businessman Henry Mauriss has lodged a 350m bid to buy Newcastle United.

Should the proposed Saudi Arabian takeover led by Amanda Staveley fall through then Mauriss is waiting and is prepared to move quickly. #NUFC — Ian Dennis (@Iandennisbbc) June 17, 2020

وكانت تقارير لوسائل إعلام دولية وبريطانية ذكرت أن مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقترب من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن السعر المطلوب انخفض إلى نحو 300 مليون جنيه استرليني (نحو 378.33 مليون دولار) من 340 مليون جنيه سابقا.

ورجحت التقارير أن انخفاض السعر المطلوب قد يعود إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم. ونيوكاسل واحد من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز منحت إجازة إجبارية للعاملين.

وذكرت التقارير أن الطرف السعودي سيستحوذ على 80 في المئة من النادي حال نجاح الصفقة مقابل 10 في المئة لستيفلي التي ستلعب دورا بارزا في إدارة النادي. وسيملك الشقيقان ديفيد وسايمون روبن 10 في المئة المتبقية.