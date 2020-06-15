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قطر تفتتح رسميا ثالث ملاعب مونديال 2022 (فيديو)

15/6/2020

وتضمن حفل الافتتاح الذي جرى في ظروف استثنائية وعبر بث رقمي بسبب جائحة كورونا، رسالة شكر للأطباء والممرضين لوجودهم في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

وكانت لجنة المشاريع والإرث قد افتتحت ملعب "خليفة الدولي" الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2017 وملعب الجنوب الذي تم افتتاحه في شهر مايو عام 2019.

وسيستضيف ملعب المدينة التعليمية مباريات في دور المجموعات لمونديال قطر وصولاً إلى الدور ربع النهائي، وبعد المونديال سيوضع في خدمة المدينة التعليمية.

وقد عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن شكره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معربا عن سعادته بنجاح قطر في استكمال استعداداتها بافتتاح ملعب المدينة التعليمية الذي وصفه بالعصري.

وقدم إنفانتينو التحية للجيش الأبيض من الأطباء الذين يكافحون فيروس كورونا في الخطوط الأمامية.

وتقدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشكره للطواقم الطبية والممرضين على جهودهم الكبيرة لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد أهمية افتتاح ثالث ملاعب مونديال قطر 2022، وقال إن قطر تتطلع للترحيب بضيوفها في نسخة استثنائية من كأس العالم.

وأكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن دولة قطر قد وزانت بين استمرارية المشاريع الخاصة بالمونديال وبين الحفاظ على صحة العاملين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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