قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب كأس العالم 2022 (صور)

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث (حكومية) في بيان لها: "الاستاد جاهز بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف مشجّع وسيستضيف المباريات من دور المجموعات حتى ربع نهائي المونديال"

وأضافت اللجنة أنه "سيتم تسليط الضوء على اكتمال العمل في استاد المدينة التعليمية عبر بث مباشر لبرنامجين بالعربية والإنجليزية على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية (قطرية) الخميس".

وتشرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وفي البيان ذاته، قالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر التي تتبعها المدينة التعليمية: "سيكون الاستاد محطّ أنظار العالم بأسره".

بينما قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشارع، ورئيس بطولة كأس العالم 2022 إن "الإعلان عن اكتمال جاهزية ثالث استادات المونديال يمثّل مصدر فخر لنا".

وأضاف: "نسير بثبات على طريق تنظيم أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، ونتطلع لافتتاح استادين إضافيين بنهاية العام الجاري".

وينتظر الإعلان عن جاهزية 3 استادات أخرى في عام 2021، ليصل عدد ملاعب استضافة المونديال إلى 8، حسب بيانات سابقة للجنة.

ويأتي الإعلان عن جاهزية الاستاد المونديالي الثالث بعد إنجاز ستاد "خليفة الدولي"، الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، وستاد "الجنوب" الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019.

وتستضيف قطر عمال المونديال من 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 من ديسمبر/ كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون على 8 ملاعب في قطر.

وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية الدولية.