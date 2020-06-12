هدف مذهل لبواتينغ خلال التدريب مع بشكتاش التركي (فيديو)

وحظي مقطع بأكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات من نشره على حسابي النادي على تويتر وفيسبوك وحساب اللاعب على تويتر.

وانتقل برينس بواتينغ إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي، قبل أن يقرر الأخير بيعه إلى فيورنتينا الذي أعاره لنادي بشكتاش التركي.

ويستأنف الدوري التركي لكرة القدم نشاطه الجمعة في غياب الجماهير ووسط إجراءات صحية مشددة.

ومن بين إجراءات السلامة والصحة التي أعلنها الاتحاد التركي للعبة لتطبيقها في المباريات، وجود كاميرات للمراقبة والفحص الحراري في كل أنحاء الملعب وفي الاستاد، إضافة لإعطاء تعليمات للاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء بضرورة الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي من ناحية واستخدام أقنعة الوجه (الكمامات) خلال جلوسهم على هذه المقاعد.

وتوقفت المسابقة منذ 19 مارس/ آذار قبل ثماني جولات فقط من نهايتها.