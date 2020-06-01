"جثوا على ركبهم".. لاعبو ليفربول يتضامنون مع الأمريكي "فلويد" (فيديو)

احتج لاعبو فريق ليفربول الانجليزي، على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، عبر الجلوس وسط ملعب "أنفيلد".

ونشر الفريق عبر "تويتر"، الإثنين، صورة لمحترفيه وهم جاثون على ركبهم بشكل دائري وسط أرضية الملعب، تضامنا مع فلويد المقتول على يد الشرطة الأمريكية.

The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement. Unity is strength: https://t.co/2BN18U4jIY pic.twitter.com/oVE5RgNMmh — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2020

وأرفق الفريق، الصورة المنشورة بعبارة: "الاتحاد قوة".

والإثنين الماضي، اعتقلت شرطة مينيابوليس الأمريكية، فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء اعتقاله أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال منبطحا على بطنه.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي لإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشدته لم تلق استجابة.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نقل فلويد إلى المستشفى حيث توفي نتيجة عنف الشرطة.