رئيس الزمالك: سنزيل شعار "كاف" ونعيد تركيب لافتات "نادي القرن"

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، استجابته لطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإزالة شعاره من لافتات "نادي القرن"، موضحًا أنه سيتم تركيبها مرة ثانية "لأحقيتهم باللقب".

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في منشور عبر فيسبوك، أن ناديه ليس على خلاف مع الكاف ورئيسه أحمد أحمد، ولكن خلافه حول أحقيته بجائزة "نادي القرن" مع الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف "الذي منح لقب نادي القرن الأفريقي لمن لا يستحق، بالمجاملات" على حد قوله.

وقال منصور "نؤكد احترامنا للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات".

وشدد منصور على أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إزالة اللافتات وإعادة إرسالها للشركة المصممة لحذف شعار كاف وإعادة تركيبها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتة أكد خلالها أحقيته بجائزة نادي القرن الأفريقي، وأفادت وسائل إعلام مصرية بتلقي الزمالك تحذيرًا من كاف لوجود شعاره عليها، وهو ما نفاه منصور في منشور جديد واصفًا الخبر بالمفبرك.

وقال "نُسبت بعض الخطابات المزورة لكاف بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءً على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية".

وتابع "لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك".

وأكد منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية، مشددًا على أن مسئولي الكاف والزمالك سيقاضون أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، من أسماهم "المغرضين".

وتابع "يقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الأفريقية حتى نهاية القرن الماضي".