مدريد تعلن موعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم

قال رئيس وزراء إسبانيا، السبت، إن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يمكن أن تستأنف في الثامن من يونيوحزيران القادم بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.

وكان النشاط الكروي في إسبانيا توقف تماما في 12 من مارس/آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسميا بعد موعد استئناف مباريات البطولة رغم أن رئيس الرابطة خافيير تيباس سبق له القول إنه يأمل في عودة النشاط الكروي في 12 من يونيو/حزيران المقبل.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في تويتر "نحن سعداء بهذا القرار لكنه نتيجة عمل رائع من الأندية واللاعبين والمدربين… ومجلس الرياضة الوطني والمشاركين."لكن من المهم اتباع قواعد الصحة واحترام تطور الجائحة".

وأصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى يستأنف نشاطها في 16 من مايو/أيار مع إقامة المباريات بدون جماهير.

وعاد لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتدريبات لكن في مجموعات صغيرة مع احتمال استئناف الموسم الشهر المقبل وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.

وستحدد الحكومة الإيطالية يوم 28 من مايو/آيار موعد استئناف الدوري. كما ألغت رابطة الدوري الفرنسي الموسم وتوجت باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة.

وتوقف الدوري الإسباني قبل 11 جولة من النهاية. ويتصدر برشلونة المسابقة متقدما بنقطتين على ريال مدريد.

وقال رئيس الوزراء، اليوم السبت، "إسبانيا قامت بما كان يتعين عليها القيام به والآن يمكن أن تفتح أفاق جديدة أمام الجميع. "لقد حان الوقت لاستعادة الكثير من أنشطتنا اليومية. بداية من الثامن من يونيو سيكون بوسعنا استئناف مباريات الدوري الإسباني."

وأضاف سانتشيث "كرة القدم الإسبانية لديها جمهور هائل لكنها لن تكون النشاط الترفيهي الوحيد الذي سيعود."

وإسبانيا كانت من الدول الأكثر تضررا بالعدوى التي تسببت في وفاة أكثر من 28 ألف شخص في أراضيها إلى جانب ما يزيد عن 234 ألف حالة إصابة قبل أن يتراجع عدد الوفيات كثيرا والذي وصل إلى 56 حالة أمس الجمعة.

وبدأت إسبانيا الخروج تدريجيا من إجراءات عزل عام وصفت بأنها من بين الأشد صرامة في أوربا منذ تطبيقها في 14 مارس/آذار.

وقال رئيس وزراء إسبانيا اليوم أيضا إن بلاده ستعيد فتح السياحة الدولية اعتبارا من يوليو/تموز.