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صلاح ولاعبو ليفربول يعودون للتدريب (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح
20/5/2020

شارك النجم المصري محمد صلاح وعدد من لاعبي فريق ليفربول في أول تدريبات جماعية للفريق منذ أكثر من تسعة أسابيع.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقاطع فيديو وصورا لعودة اللاعبين ومنهم صلاح وساديو ماني وجوردان هندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك.

وخضع لاعبو ليفربول وأفراد الطاقم التدريبي للفريق لاختبارات الكشف عن مرض "كوفيد-19″، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار السبت المقبل.

وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة التدريبات بمجموعات صغيرة من اللاعبين، مع الاستمرار في الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.

ويجب أن تقتصر التدريبات في البداية على 75 دقيقة فقط وينبغي أن يتدرب اللاعبون في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين على الأكثر ولكن بدون اتصال بدني بين اللاعبين، كما تم إبلاغهم بارتداء ملابس التدريب فور وصولهم وتغييرها في المنزل.

وقال مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي إن الرابطة تبحث الاستعانة بفرق من المفتشين لضمان التزام الأندية باللوائح الجديدة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات إذا لم يكن يشعر بالأمان، وأضاف: "لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة".

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس/ اذار الماضي بسبب جائحة كورونا، وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين. ويأمل المسؤولون في في عودة الدوري في يونيو/ حزيران المقبل.

المصدر : تويتر + فيسبوك + وكالات
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