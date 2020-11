صلاح ولاعبو ليفربول يعودون للتدريب (فيديو)

شارك النجم المصري محمد صلاح وعدد من لاعبي فريق ليفربول في أول تدريبات جماعية للفريق منذ أكثر من تسعة أسابيع.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقاطع فيديو وصورا لعودة اللاعبين ومنهم صلاح وساديو ماني وجوردان هندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك.

Another small group session underway 💪 pic.twitter.com/z0LfcfTB1m

وخضع لاعبو ليفربول وأفراد الطاقم التدريبي للفريق لاختبارات الكشف عن مرض "كوفيد-19″، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار السبت المقبل.

Sadio back on that Melwood grass 🤩👌 pic.twitter.com/RRwhayiMwX

وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة التدريبات بمجموعات صغيرة من اللاعبين، مع الاستمرار في الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.

Keeping our distance 📏 pic.twitter.com/A5Lw389CYA

ويجب أن تقتصر التدريبات في البداية على 75 دقيقة فقط وينبغي أن يتدرب اللاعبون في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين على الأكثر ولكن بدون اتصال بدني بين اللاعبين، كما تم إبلاغهم بارتداء ملابس التدريب فور وصولهم وتغييرها في المنزل.

Day one of small group training: Done ✅👊

View the full Melwood gallery ⤵️

