صلاح ولاعبو ليفربول يعودون للتدريب (فيديو)

شارك النجم المصري محمد صلاح وعدد من لاعبي فريق ليفربول في أول تدريبات جماعية للفريق منذ أكثر من تسعة أسابيع.

ونشر حساب ليفربول على تويتر مقاطع فيديو وصورا لعودة اللاعبين ومنهم صلاح وساديو ماني وجوردان هندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك.

Oh hello, @MoSalah 😍👋 Another small group session underway 💪 pic.twitter.com/z0LfcfTB1m — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2020

وخضع لاعبو ليفربول وأفراد الطاقم التدريبي للفريق لاختبارات الكشف عن مرض "كوفيد-19″، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الاختبار السبت المقبل.

Sadio back on that Melwood grass 🤩👌 pic.twitter.com/RRwhayiMwX — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2020

وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة التدريبات بمجموعات صغيرة من اللاعبين، مع الاستمرار في الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.

Keeping our distance 📏 pic.twitter.com/A5Lw389CYA — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2020

ويجب أن تقتصر التدريبات في البداية على 75 دقيقة فقط وينبغي أن يتدرب اللاعبون في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين على الأكثر ولكن بدون اتصال بدني بين اللاعبين، كما تم إبلاغهم بارتداء ملابس التدريب فور وصولهم وتغييرها في المنزل.

Day one of small group training: Done ✅👊 View the full Melwood gallery ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2020

وقال مدير كرة القدم في رابطة الدوري الإنجليزي إن الرابطة تبحث الاستعانة بفرق من المفتشين لضمان التزام الأندية باللوائح الجديدة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات إذا لم يكن يشعر بالأمان، وأضاف: "لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة".

Smiles all round 😀❤️ …and some new hairstyles 😁 pic.twitter.com/8xbOusN5jw — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2020

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس/ اذار الماضي بسبب جائحة كورونا، وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين. ويأمل المسؤولون في في عودة الدوري في يونيو/ حزيران المقبل.