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فيفا يعلن إجراءات وقائية لعودة الدوري الألماني

14/5/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر موقع "تويتر" الإجراءات الوقائية المقرر اتباعها من قبل رابطة الدوري الألماني "بوندزليغا" من أجل استئناف مباريات الدوري السبت المقبل.

ومن بين الإجراءات التي نص عليها الفيفا: إجراء فحص طبي لجميع اللاعبين قبل المباريات، التي ستقام بدون جماهير.

كما تم منع المصافحة وعدم التقاط صور جماعية للفرق خلال تلك المباريات.

وستقام "آخر 9 جولات على مدى 6 أسابيع بهدف إنهاء الموسم قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل".

وتعتبر مسابقة الدوري الألماني بدرجتيها الأولى والثانية أولى الدوريات الأوربية الكبرى التي تستأنف نشاطها بعد تعليقها منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، فيما تهدف دول أخرى مثل إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا لاستئناف المباريات في يونيو/ حزيران المقبل.

ووضعت رابطة الدوري الألماني إجراءات صارمة للنظافة من أجل استئناف المباريات، وأدرجتها في لوائح الرابطة كملحق مؤقت، مما يجعلها ملزمة قانونا.

كما قررت إمكانية نقل المباريات لملاعب محايدة إذا كانت هناك صعوبة في إقامة المباراة على أحد الملاعب بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت الرابطة على تمديد الموسم إلى ما بعد 30 يونيو/ حزيران القادم، إذا لزم الأمر وكان ذلك ممكن قانونا.

وكان مقررا أن تتخذ الأندية قراراتها بشأن موقف الفرق الهابطة وتحديد الفائز باللقب والفرق المشاركة في المسابقات القارية الموسم القادم، في حال تم إلغاء الموسم الحالي مستقبلا.

ولكن بعد معارضة بعض الفرق من بينها فيردر بريمن، الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب البطولة حاليا، أعلنت الرابطة أنه تم تأجيل النظر في هذا الأمر على أن يصدر قرار نهائي في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأوضح بيان صادر عن الرابطة أنه "في حال لم يعد من الممكن مواصلة إقامة المباريات بسبب التطورات المستقبلية وتعين إنهاء الموسم قبل الأوان، فإنه ينبغي وضع لائحة للتقييم الرياضي خلال الأسبوعين المقبلين".

المصدر : الألمانية + الجزيرة
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