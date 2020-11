خطيبة خاشقجي تدعو جماهير نيوكاسل لوقف استحواذ بن سلمان عليه

دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المعارض الراحل جمال خاشقجي جماهير فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى وقف استحواذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الفريق.

وطالبت خديجة في رسالة مفتوحة إلى جماهير نادي نيوكسل، الجماهير بالتفكير فيما إذا كان استحواذ ولي العهد السعودي على النادي، الذي نافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هو القرار الصائب.

وقالت خديجة في رسالتها التي نشرتها على حسابها على تويتر: "أناشدكم بالتحرك والضغط من أجل ناديكم، حتى لا يقع في يد بن سلمان الذي يحكم شعبه بالقبضة الحديدية ويقتل معارضيه ويضطهد عائلته".

وأضافت في البيان " لا تجعلوا كرة القدم تدنس بهؤلاء الأشخاص الذين يستخدمونها كغطاء لأفعالهم القبيحة، هذه هي اللحظة التي يجب أن تقفوا فيها من أجل ناديكم ومدينتكم وفريقكم والدفاع عنه والحفاظ على نقاء لعبة كرة القدم".

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 13, 2020