خطيبة خاشقجي تدعو جماهير نيوكاسل لوقف استحواذ بن سلمان عليه

دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المعارض الراحل جمال خاشقجي جماهير فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى وقف استحواذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الفريق.

وطالبت خديجة في رسالة مفتوحة إلى جماهير نادي نيوكسل، الجماهير بالتفكير فيما إذا كان استحواذ ولي العهد السعودي على النادي، الذي نافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هو القرار الصائب.

وقالت خديجة في رسالتها التي نشرتها على حسابها على تويتر: "أناشدكم بالتحرك والضغط من أجل ناديكم، حتى لا يقع في يد بن سلمان الذي يحكم شعبه بالقبضة الحديدية ويقتل معارضيه ويضطهد عائلته".

وأضافت في البيان " لا تجعلوا كرة القدم تدنس بهؤلاء الأشخاص الذين يستخدمونها كغطاء لأفعالهم القبيحة، هذه هي اللحظة التي يجب أن تقفوا فيها من أجل ناديكم ومدينتكم وفريقكم والدفاع عنه والحفاظ على نقاء لعبة كرة القدم".

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 13, 2020

ودعت خديجة، قبل أيام، إدارة الدوري الإنجليزي إلى وقف استحواذ السعودية على الفريق.

وقالت في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز إن مكانة الدوري ومكانة "كرة القدم الإنجليزية بشكل عام ستتعرض للتشويه لارتباطها بأولئك الذين يرتكبون أكثر الجرائم ترويعا ثم يسعون إلى تبييضها".

وقالت الرسالة إن إتمام الصفقة سيجعل الرابطة متواطئة في "التستر" على قتل خاشقجي من قبل الرياض.

وتعرض خاشقجي للقتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول حيث ذهب لاستخراج وثائق للزواج من جنكيز.

وناشدت الرسالة رابطة الدوري الإنجليزي وقف أولئك الذين يسعون "لاستخدام كرة القدم الإنجليزية كوسيلة لتحسين صورتهم وإخفاء تجاوزاتهم".

وقال رودني ديكسون محامي خديجة جنكيز إن عملية الاستحواذ ليست مجرد "عمل تجاري" لولي العهد والسلطات السعودية، ولكنها محاولة للهروب من العدالة والمحاسبة الدولية.

وأضاف أن "السماح لولي العهد والسلطات السعودية باستخدام هذا الاستحواذ سعياً لإصلاح مكانتهم الدولية، أمر ضد المبادئ والقواعد الأساسية للدوري الإنجليزي الممتاز وسيدمر سمعته الجيدة".

ودعت شخصيات رياضية ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان الدوري الإنجليزي الممتاز إلى النظر في وقف صفقة استحواذ صندوق الثروة السيادية السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد.

وذكرت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتزم استثمار 300 مليون جنيه استرليني (370 مليون دولار) لشراء حصة بنسبة 80% من نادي نيوكاسل يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس إن على إدارة الدوري الإنجليزي مراعاة "الضرر" الذي سببته قرصنة السعودية لبث المباريات قبل أن تقرر بشأن استحواذ الرياض على فريق نيوكاسل.

وذكر تيباس أن السعوديين يحاولون شراء ناد من أندية الدرجة الأولى في إنجلترا بينما يقومون "بسرقة كرة القدم" من خلال "بي آوت كيو".

ودعت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري الإنجليزي إلى إعادة النظر في الصفقة وفحص سجل السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجال حقوق الإنسان.

وقالت كيت آلين، مديرة فرع المملكة المتحدة بالمنظمة، إن رابطة الدوري الإنجليزي تواجه مخاطر الظهور "بمظهر غير ملائم يتسم بالسذاجة على نحو طوعي"، ولأن تصبح ضحية لما وصفته آلين بأنه "غسيل سمعة عن طريق الرياضة" من جانب السعودية.

ولم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي أي إطار زمني أو نتائج لمستقبل الصفقة.