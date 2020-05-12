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وفاة أول رياضي مصري بسبب فيروس كورونا

محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي
محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي
12/5/2020

نعى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي محمد عبده الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد عبر حساباته على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بيانا نعى فيه المدرب الراحل "الذي وافته المنية.. متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".

وتعد بذلك هذه الوفاة هي الأولى بين الرياضيين في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء ليتجاوز عدد المصابين بالفيروس في مصر 10 آلاف حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 544 حالة.

وذكرت الوزارة أن 154 من المصابين بالفيروس تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة.

المصدر : الجزيرة
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