شاهد: لحظة الإفراج عن رونالدينو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة إخلاء سبيل نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو من أحد السجون في بارغواي.

وأعلن القاضي الذي ينظر قضية رونالدينيو إطلاق سراح لاعب برشلونة وميلان السابق من السجن، ولكنه سيبقى قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في أسونسيون عاصمة الباراغواي، بعد أن دفع هو وشقيقه كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار، في انتظار المحاكمة.

“ Gracias a todos por el cariño y las oraciones” dijo @10Ronaldinho y fue rumbo al hotel para aguardar prisión domiciliaria pic.twitter.com/jFKgWhLTw3 — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 8, 2020

Así esta @10Ronaldinho , sonriente, hará unos trámites y ya sale rumbo al hotel para cumplir su prisión domiciliaria pic.twitter.com/lVjO5AivnF — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 7, 2020

واعتقل رونالدينيو، الذي لعب دورا بارزا في تتويج البرازيل بكأس العالم 2002، في السادس من مارس/ آذار برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس.

ووجهت اتهامات للاثنين بمحاولة دخول الباراغواي بجوازات سفر مزيفة. ووصف محامي رونالدينيو وشقيقه اعتقالهما بأنه "مهين وغير قانوني".

ورفض طلبا لإطلاق سراحهما بكفالة من قبل لكن القاضي قال إن التحقيق الذي أجري لاحقا جاء في صالح رونالدينيو وشقيقه.

وسيسمح لهما بتلقي زيارات في الفندق. وأودع كل واحد منهما 800 ألف دولار في حساب في بنك محلي.

ورغم اعتزاله عام 2015، لا يزال رونالدينيو، الذي لعب أيضا لأندية باريس سان جيرمان وجريميو وأتليتيكو مينيرو وفلامنغجو وفلومينيسي، يمتلك شعبية ضخمة بين مشجعي كرة القدم في العالم.

وفاز رونالدينيو بدوري أبطال أوربا مع برشلونة في 2006 ونال جائزة أفضل لاعب في العالم في 2004 و2005.