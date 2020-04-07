رئيس يويفا: السيناريو الوحيد هو تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

قال رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين إنه يعتقد أنه سيتم تتويج فريق ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز حتى لو لم يستكمل الموسم بسبب وباء فيروس "كورونا".

وقال سيفرين "سيكون من الضروري إعلان النتيجة بطريقة ما.. وتحديد البطل. لا أرى أي سيناريو لا يتواجد به ليفربول".

وأضاف: "أتفهم خيبة أمل الجماهير إذا حدث هذا في ملاعب خالية أو من خلال قرار. لكنني أعتقد أنهم سيفوزون بالدوري بطريقة أو بأخرى".

وتوقف الدوري الإنجليزي يوم 13 مارس/ آذار، فيما كان ليفربول يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة حصدها من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتم إيقاف الدوري مؤقتا حتى 30 أبريل/ نيسان، وسيعود "بدعم من الحكومة وعندما يسمح الإرشاد الطبي" فقط.

وقال سيفرين إنه إذا استكمل الدوري فإن ليفربول "سوف يتوج باللقب بالتأكيد".

وأضاف سيفرين أن اللقب من الممكن أن يذهب لناد آخر "نظريا"، ولكن واقعيا حسم ليفربول اللقب.

ويحتاج ليفربول لانتصارين فقط ليحصد أول لقب للدوري في آخر 30 عاما، حيث يرجع آخر ألقاب الفريق لموسم 1990 وقبل العمل بنظام الدوري الممتاز في 1992.