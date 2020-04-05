شاهد: محمد صلاح يتدرب مع ابنته مكة في العزل المنزلي

حرص اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على قضاء وقت ممتع خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر صلاح مقطعًا مصورًا له، وهو يتدرب في حديقة منزله في بريطانيا بمشاركة ابنته مكة.

وظهر صلاح وهو يلعب مع مكة قبل أن يحملها لإتمام بعض تمارين اللياقة البدنية، وحظي الفيديو بتفاعل واسع وحصد نحو مليون و700 ألف مشاهدة على إنستغرام.

ووصل عدد المصابين في بريطانيا، لنحو 42 ألفًا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4313، والمتعافين إلى 135.

وضرب كورونا الرياضة العالمية في مقتل، إذ أوقفت وأُجل العديدُ من البطولات والأنشطة الرياضية، كما أصيب عدد من لاعبي كرة القدم والرياضيين بفيروس كورونا.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا نحو مليون و204 ألفًا، وأدى إلى وفاة نحو 65 ألفًا، وتسبب الوباء في تعطيل الدراسة والسفر في دول عدة حول العالم، وعزل مئات الملايين في بيوتهم.