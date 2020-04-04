رونالدو يستعين بصديقته لتصفيف شعره بسبب فيروس كورونا (فيديو)

استعان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته لتصفيف شعره، نظرا لحالة العزل المنزلي التي يمر بها جميع نجوم الرياضة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر نجم يوفنتوس الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على تويتر، وتظهر فيه صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز وهي تقص شعره في منزلهما، وعلَّق رونالدو على الفيديو بالقول "ابق في المنزل وحافظ على أناقتك".

وقبل أيام قليلة وجه رونالدو رسالة إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، ناشدهم فيها البقاء في منازلهم ومساعدة العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور الأسبوع الماضي "في هذه اللحظات الصعبة للعالم كله، علينا أن نشعر بالامتنان للأشياء التي تهم، صحتنا، وعائلتنا وأحبائنا.. أبقوا في منازلكم، ولنساعد كل العاملين في القطاع الصحي الذي يقاتلون من أجل إنقاذ حياة الناس".

ورحل رونالدو إلى بلده البرتغال بعد دخول إيطاليا في حالة من الإغلاق التام في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، حيث رافقته والدته التي كانت ترقد في المستشفى في أواخر الشهر الماضي، وأوضح رونالدو في منشور سابق "أشعر بالامتنان لعودة والدتي من المستشفى بعد تعافيها".

وكان رونالدو هو أول الراحلين عن إيطاليا بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا فيها، وتبعه كل من جونزالو هيجواين، وسامي خضيرة، وميرالم بيانيتش، ودوجلاس كوستا.

وأصيب ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بفيروس كورونا، وهم دانيلي روجاني، وبليز ماتويدي، وباولو ديبالا في الوقت الذي توقف فيه الدوري الإيطالي حتى الثالث من الشهر المقبل، مع إمكانية تمديد تعطيل المسابقة حتى نهاية الشهر المقبل.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق أن لاعبي الفريق وافقوا على التخلي عن رواتبهم لشهر مارس/آذار، مما مكَّن النادي من تدبير حوالي 90 مليون يورو.

وتردد أنه جرى استقطاع عشرة ملايين يورو من مستحقات رونالدو وحده، لكن سيعاد التفاوض بشأن هذه الاستقطاعات حال استئناف الدوري الإيطالي في الأشهر المقبلة.

و احتفل نجم يوفنتوس، الألماني سامي خضيرة، السبت، بعيد ميلاده الـ33 وحيدًا، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونشر خضيرة صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها جالسًا أمام طاولة مع أكثر من نسخة من صورته، ولكن بعدة شخصيات مختلفة للاحتفال بعيد ميلاده.

وأظهرت الصورة خضيرة وهو يرتدي قميص يوفنتوس، ومرة أخرى وهو يرتدي قبعة، وأخرى وهو يمسك بفنجان من القهوة. كما أظهرته أثناء تقطيع قالب الحلوى، وثالثة وهو يمسك بالقداحة لإيقاد الشمع، ورابعة وهو يجلب الكعكة وعليها الشمع.

وكتب خضيرة، الذي خاض 77 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، على الصورة: "حفلة عيد ميلاد عظيمة اليوم".

وعلق توماس مولر زميله في المنتخب الألماني: "بالتوفيق، وأتمنى لك وقتا ممتعا مع ضيوفك"، وعلق راني شقيق سامي: "شكرًا على الدعوة".