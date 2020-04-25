الاتحاد الهولندي يعلن عدم منح لقب الدوري هذا الموسم لأي فريق

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد اجتماع مع الأندية واتحادات المدربين واللاعبين إنه لن يمنح لقب دوري الدرجة الأولى لأي فريق بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في إنهاء الموسم قبل الأوان.

لكن الاتحاد ذكر أن أياكس أمستردام وألكمار، المتساويين في رصيد النقاط على قمة الترتيب قبل تسع جولات على نهاية الموسم، سيتأهلان لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وهذه أول مرة منذ عام 1945 لا يكون هناك بطل للدوري الهولندي.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان "في هذه الأوقات ووفقا للظروف الحالية لن يكون من اللائق الحديث عن الدوري، وبالتالي لا يسعنا سوى تأكيد مراكز الأندية طبقا لآخر ترتيب".

وأضاف البيان "لسوء الحظ، في ظل إجراءات الحكومة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، أصبح من المستحيل استكمال موسم 2019-2020.

"سيكون من الواضح للجميع، من الجماهير واللاعبين إلى المسؤولين والحكام، أن الصحة العامة تأتي أولا".

وأشار البيان إلى أن القرارات المتعلقة بحسم المسابقة "كانت مجرد مشكلة متعلقة بكرة القدم في سياق ما سببه فيروس كورونا للمجتمع. لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم على دراية بأن قرارات اليوم ستسبب خيبة أمل في كرة القدم للبعض".

وأعلنت هولندا، الثلاثاء الماضي، انتهاء الموسم عندما مددت الحكومة حظر المناسبات العامة حتى أول سبتمبر/ أيلول في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما يزيد على أربعة آلاف في البلاد.

وكان أياكس يتصدر الترتيب قبل تسع جولات على النهاية برصيد 56 نقطة من 25 مباراة بفارق الأهداف عن ألكمار، وسيحصل الفريقان الآن على مكاني هولندا في دوري الأبطال 2020-2021.

وسيحصل أياكس على مقعد هولندا التلقائي في دور المجموعات لدوري الأبطال بينما يخوض ألكمار الأدوار التمهيدية.

وشارك ألكمار، مفاجأة الموسم، في دوري الأبطال لآخر مرة في موسم 2009-2010 عندما بلغ دور المجموعات.

وقال إدوين فان دير سار المدير العام لأياكس أمستردام إن قرار عدم منح لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم لأي فريق مفهوم.

وأضاف فان دير سار حارس منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق لقناة النادي التلفزيونية "كلاعبين ومدربين، نرغب في الفوز باللقب على أرض الملعب. كنا في صدارة الترتيب طيلة الموسم ولذلك من المؤسف أننا لا نستطيع أن نصبح أبطالا لكنه قرار مفهوم نظرا للموقف الذي نمر به".

وأكد أن "هناك الكثير من الأمور أهم من كرة القدم الآن".

وقرر الاتحاد أن يشارك فينوورد روتردام صاحب المركز الثالث في دور المجموعات للدوري الأوربي، بينما يخوض أيندهوفن صاحب المركز الرابع وفيليم تيلبورغ الخامس الأدوار التمهيدية.

وقال الاتحاد إن هذه الأندية تفي بمعايير الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) التي أصدرها في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن أوتريخت صاحب المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف فيليم كان يمتلك مباراة مؤجلة والي كان سيخوض نهائي كأس هولندا ضد فينوورد، قال إنه لن يقبل هذا القرار.

وقال أوتريخت في بيان طويل بموقعه على الإنترنت إنه سيلجأ للقضاء كما سيرفع الأمر إلى اليويفا.

وأضاف أوتريخت "ليس من المقبول تجاهل الكأس وعدم منح بطله بطاقة تأهل للمسابقات الأوربية".

كما قرر الاتحاد أيضا إلغاء الصعود والهبوط بعد تصويت اشترك فيه 38 ناديا تنافس في الدرجتين الأولى والثانية.

وكان من المتوقع هبوط أدو دن هاخ وفالفيك في ظل احتلالهما المركزين الأخيرين على أن يحل محلهما كامبور ودي جرافشاب من الدرجة الثانية.

وأثار قرار الاتحاد خيبة أمل كامبور المتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه في أول مركزين بدوري الدرجة الثانية. وقال هينك دي يونغ مدرب كامبور للصحفيين "إنها أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة الهولندية".