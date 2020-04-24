تقرير: ضغوط متزايدة ضد شراء السعودية لنادي نيوكاسل الإنجليزي

قالت صحيفة بريطانية إن شكوى شبكة "سكاي" الرياضية ضد قناة "بي آوت كيو" السعودية لانتهاكها حقوق البث ستزيد الضغط على إدارة الدوري الإنجليزي بشأن شراء جهات سعودية لنادي نيوكاسل.

واوضحت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية أن شبكة "سكاي" الرياضية أرسلت خطابا العام الماضي للسلطات الأمريكية دعما لشكوى مجموعة "بي إن" القطرية ضد قرصنة حقوق البث التي تمتلكها من القناة السعودية.

وأضافت الصحيفة أن الكشف عن دعم شبكة "سكاي" الرياضية لعدد من جهات البث والهيئات الحكومية، التي كانت تحاول وقف الاستخدام غير القانوني من خلال الشركة السعودية "بي آوت كيو"، سيضيف المزيد من الضغط على إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد.

وذكرت الصحيفة أن الصندوق وافق على شراء 80 في المئة من أسهم النادي.

واتخذت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز موقفا صلبا ضد القرصنة الإلكترونية وانتهاك حقوق البث العام الماضي عندما حصلت على إدانة ضد أحد التجار في العاصمة البريطانية لندن والذي كان يبيع أجهزة بث غير قانونية.

ويعتقد أنها ستتخذ موقفا مؤيدا لموقف الشبكة القطرية، قبل أن يكتمل شراء نيوكاسل يونايتد من قبل جهات سعودية.

وقبل يومين، دعت مجموعة "بي إن" الإعلامية رابطة الدوري الانجليزي ورؤساء الأندية إلى التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وبعثت المجموعة برسالتين هذا الأسبوع تتعلقان بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من قبل نفس الأطراف المسؤولة عن سرقة حقوق "بي إن" وحقوق البث التجاري لجميع جهات البث الكبرى لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (ومباريات نادي نيوكاسل يونايتد)، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتواصل القيام بذلك.

وأوضحت المجموعة أن الرسالة الأولى وجهت إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي وضفته "بالشريك الذي يملك علاقة مميزة مع المجموعة، والذي بذل جهداً في المعركة مع "بي آوت كيو" السعودية يفوق أي جهد قام به أي جهاز رياضة آخر في العالم".

أما الرسالة الثانية فوجهت إلى مختلف رؤساء مجالس إدارة نوادي الدوري الممتاز، تبلغهم بسرقة السعودية للملكية الفكرية والحقوق التجارية لنواديهم منذ نحو ثلاث سنوات، وتلفت انتباههم مرة أخرى إلى ضرورة التحقق من خلفية المالكين والمديرين.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام دولية وبريطانية أن مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي وتدعمها جهات سعودية تقترب من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت التقارير أن الأطراف المعنية توصلت إلى مسودة اتفاق رغم أنها لم تذكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي ربطته توقعات سابقة باحتمال الاستحواذ على حصة أغلبية إذا تمت الصفقة.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي نيوكاسل يونايتد منذ 2007.

وأشارت التقارير إلى أن السعر المطلوب انخفض إلى نحو 300 مليون جنيه استرليني (نحو 378.33 مليون دولار) من 340 مليون جنيه سابقا.

ورجحت التقارير أن انخفاض السعر المطلوب قد يعود إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم. ونيوكاسل واحد من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز منحت إجازة إجبارية للعاملين.

وذكرت التقارير أن جهات سعودية ستستحوذ على 80 في المئة من النادي حال نجاح الصفقة مقابل 10 في المئة لستيفلي التي ستلعب دورا بارزا في إدارة النادي. وسيملك الشقيقان ديفيد وسايمون روبن 10 في المئة المتبقية.