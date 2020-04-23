قطر والسعودية تتنافسان على تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030

تخوض قطر والسعودية منافسة قوية ليست على الصعيد السياسي هذه المرة، وإنما في مضمار رياضي، إذ تسعى كل منهما للفوز بحق استضافة بطولة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكانت الدوحة والرياض تقدمتا بطلب استضافة النسخة الحادية والعشرين من البطولة قبل الموعد النهائي، وفق ما ذكره المجلس الأولمبي الآسيوي، الخميس.

ولم تستضف السعودية الدورة من قبل، فيما استضافتها الدوحة مرة واحدة كانت في 2006.

وقال رئيس المجلس الآسيوي الأولمبي أحمد الفهد الصبح: "المجلس سعيد بتلقيه طلبين قويين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في 2030".

وأضاف: "هذا يظهر الثقة والاطمئنان في الحركة الأولمبية في آسيا، ويعزز سمعتنا في استضافة الأحداث العالمية على نطاق واسع".

وسيحدد المجلس الأولمبي الآسيوي البلد المضيف في اجتماع الجمعية العمومية في 29 نوفمبر/تشرين ثان المقبل في مدينة سانيا الصينية.

وتعد دورة الألعاب الآسيوية ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد الأولمبياد، وستقام النسخة المقبلة في هانجتشو الصينية في 2022، وتقام نسخة 2026 في مدينتي آيتشي وناجويا باليابان.

وكانت اللجنة الأولمبية القطرية أعلنت في وقت سابق، اليوم، رغبتها في التقدم بطلب لاستضافة النسخة الـ 21 من دورة الألعاب الآسيوية المقررة عام 2030، وذلك خلال بيان وزعته على وسائل الإعلام المختلفة.

وغرّدت اللجنة الأولمبية القطرية -عبر حسابها الرسمي على تويتر- تؤكد خلالها: "رسميًا تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030".

رسمياً تعلن اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح #الدوحة لتكون المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين لعام 2030.

مرحبا بعودة الأسياد 🇶🇦💪🏻 pic.twitter.com/8IAS0C8CEd — Team Qatar (@qatar_olympic) April 23, 2020

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "تلتزم اللجنة الأولمبية القطرية، في ظل الدعم الكامل الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة، بالتقدم بطلب لاستضافة النسخة الـ21 من دورة الألعاب الآسيوية. تشرفنا باستضافة الدورة للمرة الأولى في عام 2006، ونعتقد أن الوقت حان للتقدم بطلب لاستضافتها مرة أخرى لنرحب بآسيا في بلادنا".

#الدوحة تترشح رسمياً لاستضافة الدورة الحادية والعشرين للألعاب الآسيوية في عام 2030 ..

نعد بتنظيم بطولة مثالية يحتفي بها العالم ..@qatar_olympic — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) April 23, 2020

بالدعم الكامل من القيادة الرشيدة وتماشياً مع تطلع #قطر لمواصلة استضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية تؤكد اللجنة الأولمبية القطرية رغبتها في تقديم طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..

نمتلك الخبرة والبنية التحتية، ونلتزم بتنظيم هذه الدورة بأعلى المعايير العالمية .. pic.twitter.com/GPzc7qNb19 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) April 23, 2020

استضافت قطر دورة الألعاب الآسيوية الـ15 عام 2006 التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف رياضي و45 دولة وأقليم آسيوي وكانت ناجحة بامتياز وبإجماع المشاركين والمراقبين ..

نحن اليوم أكثر خبرة والدوحة أكثر تطوراً اليوم وبحلول عام 2030 كذلك ..

مرحبا بآسيا في عاصمة الرياضة ..#ألعاب_العمر — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) April 23, 2020

كذلك تقدمت اللجنة الأولمبية السعودية بطلب رسمي لاستضافة النسخة نفسها من دورة الألعاب الآسيوية، وذكرت -اليوم- في بيان: "في سياق الطلب المرسل تم استعراض الرؤية الطموحة للسعودية، والتي ستدعم الرياض لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، والذي تشارك من خلاله 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة من خلال تجهيز البنية التحتية المتطورة على الأصعدة كافة".

في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي؛ ستعقد اللجنة الأولمبية الأسيوية اجتماعها للتصويت على ملف المستضيف لدورة الألعاب الأسيوية 2030؛ والذي قدمت #السعودية ملفها لاستضافة البطولة بـ #الرياض pic.twitter.com/yBpr2lFwWR — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 23, 2020

اللجنة الأولمبية العربية السعودية تتقدم رسميًا بطلب استضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030 📝#الأولمبية_السعودية pic.twitter.com/QmKssP7d5x — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) April 23, 2020

يذكر أن السعودية تضرب بالتعاون مع الإمارات والبحرين مصر- حصارًا على قطر، وذلك منذ 5 يونيو/حزيران 2017 وحتى الساعة.