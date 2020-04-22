أمنستي: يجب مراعاة سجل السعودية الحقوقي في صفقة نيوكاسل يونايتد

طالبت منظمة العفو الدولية مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز بالنظر في سجل حقوق الإنسان بالسعودية فيما يتعلق بصفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من مستثمرين، بينهم صندوق استثمارات سعودي.

وقالت كيت آلن، مديرة فرع المنظمة في بريطانيا، في رسالة إلى المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز إن هناك "أسئلة خطيرة" يجب على مسؤولي المسابقة الإجابة عنها فيما يتعلق بالصفقة.

وأشارت الرسالة إلى أنه "نظرا لسيطرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستبدادية على البلاد، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي، فإنه سيصبح فعلياً (المالك المستفيد) لنيوكاسل يونايتد".

وتساءل الخطاب: "كيف يمكن أن يكون هذا الأمر جيدا لسمعة وصورة الدوري الإنجليزي؟".

وقالت المنظمة إنها حذرت مرارا وتكرارا من أن السعودية بقيادة ولي العهد شرعت في برنامج نشط للغاية "لغسيل السمعة عن طريق الرياضة" وجهود أخرى لتغيير صورة بلاده بشكل كبير، وذلك لإخفاء سجل السعودية السيئ للغاية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن السعودية استضافت في السنوات الأخيرة سلسلة من الأحداث الرياضية الدولية البارزة، لكن الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد سيكون أول خطوة من جانب الرياض نحو ملكية ناد من الدرجة الأولى لكرة القدم.

وذكر البيان، أنه بينما تجري الصفقة، كانت هناك حملة تضييق كاسحة تحت قيادة ابن سلمان ضد حقوق الإنسان في السعودية، وتم اعتقال وتعذيب منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتقديمهم إلى محاكمات، كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام بعد محاكمات جائرة.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام دولية وبريطانية أن مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي وتدعمها جهات سعودية تقترب من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت التقارير أن الأطراف المعنية توصلت إلى مسودة اتفاق رغم أنها لم تذكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي ربطته تكهنات سابقة باحتمال الاستحواذ على حصة أغلبية إذا تمت الصفقة.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي نيوكاسل يونايتد منذ 2007.

وأشارت التقارير إلى أن السعر المطلوب انخفض إلى نحو 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 378.33 مليون دولار) من 340 مليون جنيه سابقا.

ورجحت التقارير أن انخفاض السعر المطلوب قد يعود إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم. ونيوكاسل واحد من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز منحت إجازة إجبارية للعاملين.

وذكرت التقارير أن جهات سعودية ستستحوذ على 80% من النادي حال نجاح الصفقة مقابل 10 % لستيفلي التي ستلعب دورا بارزا في إدارة النادي. وسيملك الشقيقان ديفيد وسايمون روبن 10 % المتبقية.