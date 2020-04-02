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شاهد: مورينيو يدرب لاعبي توتنهام من المنزل عبر الإنترنت بسبب كورونا

مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو
مدرب فريق توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو
2/4/2020

نشر نادي توتنهام الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر للمدير الفني لفريق كرة القدم، جوزيه مورينيو، أثناء تدريبه الفريق من المنزل، بسبب توقف النشاط الرياضي منعًا لتفشي كورونا.

ويظهر مورينيو مع أفراد من الجهاز الفني للفريق وهم أمام الكاميرا يقومون بأداء تمارين رياضية، بينما يظهر اللاعبون على الشاشة وهم يؤدون نفس التمارين في نفس الوقت مع مورينيو.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباريات البطولات المحلية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا حتى نهاية الشهر الجاري، وسط مطالبات من بعض الأندية بإلغاء الموسم بسبب تفشي كورونا.

وتسارعت وتيرة انتشار فيروس كورونا في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 563 وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2352، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 ألفا و474.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز المليون شخص، وأن عدد الوفيات سيصل إلى خمسين ألفا خلال أيام.

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه العميق من "التزايد السريع لوتيرة تفشي" فيروس كورونا المستجد الذي وصل الآن إلى معظم دول العالم.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، بينما تعافى أكثر من 184 ألفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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