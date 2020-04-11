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بسبب كورونا: "كاف" يُعلن تأجيل نصف نهائي الأبطال وكأس الاتحاد

الكاف أعلن تأجيل مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري حتى إشعار آخر
الكاف أعلن تأجيل مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري حتى إشعار آخر
11/4/2020

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، السبت، تأجيل مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لـ كوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي".

وكان من المقرر أن يلتقي الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري في الأول من مايو/أيار، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري في الثامن من الشهر ذاته، لحساب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.

أما في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فكان من المقرر أن يقام في الثالث والعاشر من مايو/أيار بمواجهتين، تجمع الأولى بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين، بينما يتواجه بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني في المواجهة الثانية.

وقرر "كاف" كذلك تأجيل التصفيات الأفريقية لنهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، دون تحديد موعد جديد لإقامتها.

وأشار إلى أنه يراقب الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية بخصوص تأثير وانتشار الفيروس في القارة السمراء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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