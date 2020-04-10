حملة استقالات في برشلونة الإسباني بعد فضيحة فساد من العيار الثقيل

أطلق مسؤول سابق بنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بعد ساعات من تقدم ستة من أعضاء مجلس إدارة النادي باستقالة جماعية.

وادعى النائب السابق لرئيس النادي إميلي روسود، أمس الخميس، وجود فساد داخل النادي، وذلك بعد تقديمه استقالته ضمن استقالة جماعية شملت 5 آخرين هم: إنريكي تومباس، ونائبي رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس وماريا تيكيسيدور وخوسيب بونت وخوردي كلاساميجليا.

"كوبي": في بيان الاعضاء الستة الذين قدموا استقالتهم، يطلبون بأجراء انتخابات مبكرة ويسلطون الضوء على فضيحة الشركة الإعلامية. pic.twitter.com/s90ha2pyEm — ركن برشلونة – Barca Zone (@BarcaZone4) April 10, 2020

وأكد الأعضاء عقب استقالتهم أن النادي سيواجه تحديات مستقبلية، وأنهم ليسوا على استعداد لمواجهتها في ظل القيادة الحالية للنادي.

وأشار روسود في مقابلة مع محطة "راك 1" الإذاعية الكتالونية، اليوم الجمعة، إلى ارتكاب أعمال فساد داخل النادي، وتعد الاستقالة الجماعية أحدث حلقة في مسلسل الفضيحة التي ضربت النادي في يناير/كانون الثاني الماضي.

نائب رئيس نادي برشلونة، خوسيب ماريا بارتوميو

كان النادي قد تعاقد مع شركة "آي 3 فنتشرز" لمتابعة حسابات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت أن الشركة نفسها على صلة بحسابات أخرى نشرت أخبارًا سلبية بشأن لاعبين في برشلونة، ومنافسين رئيس النادي لخوسيب بارتوميو.

وأجُريت تحقيقات داخلية لمعرفة مبررات دفع النادي مليون يورو (1.1مليون دولار) لشركة "آي 3 فنتشرز"، فضلًا عن سبب تقسيم المبلغ إلى دفعات من خلال فواتير صغيرة القيمة، بحيث لا تتطلب الدخول ضمن التدقيق الداخلي.

وقال روسود في تصريحاته للإذاعة: "إذا قال مدققو الحسابات إن تكلفة هذه الخدمة 100 ألف يورو، في حين أننا دفعنا مليون يورو، يعني هذا أن هناك سرقات".

وأضاف: "ليس لدي دليل ولا أستطيع أن أقول من هو، لكن هذا العقد جرى تقسيم دفعاته إلى فواتير قيمة كل منها 200 ألف يورو، حتى لا يُشترط إدراجها تحت صلاحيات لجنة المراقبة".

مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني يتصدع وسط أزمات فساد مالي وخلافات إدارية

وأصدر برشلونة بيانا نفى فيه ادعاءات روسود، وجاء في نص البيان: "في مواجهة الادعاءات الخطيرة التي وجهها النائب السابق لرئيس النادي، إميلي روسود -والتي لا أساس لها- في مقابلات إعلامية عدة، ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه الفساد".

وأشار النادي إلى أن العقد مع شركة "آي 3 فنتشرز" يخضع حاليا للتدقيق بشكل مستقل من جانب شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للخدمات المهنية.

بيان رسمي | ◾️نادي برشلونة ينفي صحة تصاريح روسو نائب الرئيس السابق

◾️الشركة المسؤولة عن ملف قضية السوشال الميديا لدى PWC وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها

◾️الإستقالات في الأمس اتت نتيجة تعديل للمجلس من قبل بارتيميو وسيتم الانتهاء منه في الايام القادمة — FCB World (@FCBW_A7) April 10, 2020

https://twitter.com/forcabarca_ar/status/1248632615420264448?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف النادي أن الأعضاء الستة الذين تقدموا باستقالاتهم، كانوا بالفعل ضمن تغيير مقرر في إدارة النادي.

وذكر برشلونة في البيان "استقالة أعضاء مجلس الإدارة التي أعلنت في الساعات الماضية، جاءت نتيجة التعديلات الإدارية التي روج لها الرئيس خوسيب بارتوميو خلال هذا الأسبوع، ومن المفترض أن تكتمل خلال الأيام المقبلة".

وتردد على نطاق واسع أن الخلافات حول آلية تعامل نادي برشلونة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، كانت وراء الانقسامات في مجلس إدارة النادي.

وكان الأعضاء المستقيلون يفضلون تطبيق خطة طويلة المدى فيما يتعلق بتخفيض الأجور، والتي طبقها نادي ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، لكن برشلونة قرر، حتى الآن، تخفيض الرواتب فقط عن الفترة التي تشهد فرض حالة الطوارئ في إسبانيا.

في سياق متصل، تعاني إسبانيا من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تتصدر إسبانيا قائمة الدول الأوربية المتضررة من الفيروس، فضلًا عن أنها الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة تضررًا من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأصاب الفيروس 157 ألفًا و53 إسبانيًا، من بينهم 3 آلاف و831 حالة جديدة، وقضى جراء الإصابة 15 ألفًا و970 نسمة، منها 523 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 55 ألفًا و668 آخرين، حتى اللحظة.

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