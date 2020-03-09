كورونا يدفع رونالدو لمصافحة الهواء بدلا من الجماهير (فيديو)

تفاعل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع إقامة قمة الدوري الإيطالي بين فريقه يوفنتوس وفريق إنتر ميلان، بدون جماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو طريف لرونالدو أثناء نزوله من حافلة الفريق قبل المباراة، وهو يصافح الهواء، عوضًا عن الجماهير الغائبة عن اللقاء، قبل أن يبتسم ساخرًا.

وحصد الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع تويتر في أقل من 12 ساعة.

وانتهت المباراة التي أقُيمت على ملعب "أليانز أرينا" في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، بفوز يوفنتوس 2-0، وبهذا الفوز ينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يتجمد رصيد الإنتر عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر إجراء جميع مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من شهر أبريل/نيسان المقبل، وكان من المقرر أن تقام المباراة في الأول من الشهر الحالي، لكنه تم تأجيلها إلى أمس الأحد، بسبب تفشي كورونا على نطاق واسع لاسيما في شمال إيطاليا.

ويوجد الآن حوالي 16 مليون شخص في لومبارديا وأجزاء أخرى من الشمال يخضعون للحجر الصحي، وتم الإبلاغ عن 133 حالة وفاة يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 366، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 7 آلاف شخص في إيطاليا بالفيروس.

يشار إلى أن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، كان قد دعا إلى تعليق فوري لمنافسات كرة القدم المحلية وعدم المخاطرة بصحة اللاعبين، كما تحدثت تقارير إعلامية عن التوجه لإلغاء البطولة هذه العام.