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تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا

كان من المقرر إقامة أكثر من 20 مباراة في مارس/ آذار الجاري
كان من المقرر إقامة أكثر من 20 مباراة في مارس/ آذار الجاري
9/3/2020

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الإثنين إنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي للعبة على تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الفيفا في بيان "بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا".

ونقلت بالفعل مباراتي الصين المقررتين على أرضها أمام المالديف وخارج أرضها في مواجهة غوام إلى بوريرام في تايلاند حيث من المقرر إقامتهما بدون جمهور.

لكن كان من المقرر إقامة أكثر من 20 مباراة أخرى يومي 26 و31 مارس/ آذار الجاري.

وكان من المقرر أيضا إقامة 32 مباراة أخرى خلال فترة التوقف الدولي يومي الرابع والتاسع من يونيو/ حزيران.

وأضاف الفيفا أنه لا يزال من الممكن إقامة هذه المباريات في موعدها بناء على موافقة مشتركة للدول المشاركة في هذه المباريات إلى جانب توفر متطلبات السلامة والموافقة المسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي.

وقال الفيفا إنه يتوقع إقامة التصفيات الأولمبية المقبلة لكرة القدم في موعدها ودون تغيير فيما عدا مواجهة في تصفيات كرة القدم النسائية بين الصين وكوريا الجنوبية.

وتقرر إقامة المواجهة خلال فترة التوقف الدولي في الأول والعاشر من يونيو حزيران.

المصدر : وكالات
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