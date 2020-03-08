في ظل تفشي كورونا: مصر تبحث عودة الجماهير لحضور المباريات

قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر، محمد فوزي، إن الوزارة تدرس عودة الجماهير لحضور المباريات بدءا من الموسم المقبل بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية واتحاد كرة القدم.

وحسبما نقلت صحيفة الأهرام الرسمية، اليوم الأحد، أوضح المتحدث أن مصر دخلت في مرحلة جديدة في نبذ العنف والتعصب الكروي، موضحًا أن جماهير الزمالك تدعم فريق النادي الأهلي والعكس.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أطلق مبادرة بعنوان "شجع صح" لنبذ التطرف والتعصب الكروي، ويدرس عودة الجماهير بدءا من الموسم المقبل.

ومنذ واقعة ملعب مدينة بورسعيد الساحلية (شمال مصر) التي قتل فيها 73 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير/شباط 2012، ترفض السلطات المصرية السماح للجماهير بحضور المباريات بشكل كامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن وفاة أول حالة بالفيروس كورونا المستجد لمواطن ألماني الجنسية.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس كورونا على متن باخرة السياحية، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.

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