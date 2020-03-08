البث الحي
رياضة

شاهد: لاعبو ليفربول وبورنموث يمتنعون عن المصافحة بسبب كورونا

رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت منع المصافحات بين اللاعبين والحكام لمواجهة فيروس كورونا المستجد
رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت منع المصافحات بين اللاعبين والحكام لمواجهة فيروس كورونا المستجد
8/3/2020

شهدت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت امتناع اللاعبين عن مصافحة بعضهم البعض قبل انطلاق المباراة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت منع المصافحات بين اللاعبين والحكام منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كورونا ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

وأضاف البيان أن اللاعبين سيقفون في صفوفهم المعتادة قبل بداية المباراة، أثناء عزف الموسيقى الخاصة بالدوري الإنجليزي، وبعدها يمر لاعبو الفريق صاحب الأرض أمام لاعبي الفريق الضيف بدون مصافحة، ثم تنطلق المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ويأتي قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية أمس السبت عن 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 206 حالات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)