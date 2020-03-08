شاهد: لاعبو ليفربول وبورنموث يمتنعون عن المصافحة بسبب كورونا

شهدت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت امتناع اللاعبين عن مصافحة بعضهم البعض قبل انطلاق المباراة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت منع المصافحات بين اللاعبين والحكام منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كورونا ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

🚫🤝 Liverpool walk straight past the Bournemouth players with pre-game handshakes suspended. pic.twitter.com/s7INgvtQNi — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2020

وأضاف البيان أن اللاعبين سيقفون في صفوفهم المعتادة قبل بداية المباراة، أثناء عزف الموسيقى الخاصة بالدوري الإنجليزي، وبعدها يمر لاعبو الفريق صاحب الأرض أمام لاعبي الفريق الضيف بدون مصافحة، ثم تنطلق المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ويأتي قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية أمس السبت عن 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 206 حالات.