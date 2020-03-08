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شاهد: تشلسي يثأر من إيفرتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

8/3/2020

عزز تشلسي موقعه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفرصته في الحصول على أحد مقاعد دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل بالفوز 4- صفر على إيفرتون في المرحلة 29 من المسابقة.

وأنهى تشلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ماسون مونت والإسباني بدرو رودريغيز في الدقيقتين 14 و21.

وأضاف ويليان الهدف الثالث لأصحاب الضيافة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أكمل أوليفييه جيرو الرباعية من متابعة لركلة ركنية نفذها ويليان.

وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع لترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر للمسابقة.

وفاز إيفرتون 3-1 على تشلسي في مباراتهما بجولة الذهاب في الموسم الحالي.

المصدر : وكالات
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