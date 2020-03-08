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شاهد: اليونايتد يهزم السيتي بهدفين في ديربي مانشستر

8/3/2020

أكد مانشستر يونايتد تفوقه هذا الموسم على جاره ومنافسه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتغلب عليه 2- صفر في ديربي المدينة بالمرحلة 29 من المسابقة.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة 30 وأضاف سكوت مكتوميناي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بديل الضائع للمباراة.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول انتهت لصالح اليونايتد أيضا بنتيجة 2-1.

وتصب هذه النتيجة في صالح ليفربول متصدر جدول المسابقة حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي أصبح بحاجة للفوز باثنتين فقط من المباريات التسع المتبقية له في المسابقة ليستعيد لقب الدوري الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة يحتل بها المركز الخامس ويعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

المصدر : وكالات
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