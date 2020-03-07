شاهد: صلاح وماني يعيدان ليفربول للانتصارات

عاد فريق ليفربول، السبت، إلى الانتصارات على ملعبه أنفليد بفوز صعب على ضيفه بورنموث بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

افتتح بورنموث التسجيل بهدف مُبكر من مرتدة سريعة أنهاها المهاجم كاليوم ويلسون في شباك الحارس أدريان كاستيو عند الدقيقة الـ9.

وعدل المصري محمد صلاح النتيجة بهدف لصالح ليفربول في الدقيقة 25.

قبل أن يضع المهاجم السنغالي ساديو ماني الريدز في المقدمة بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 33.

بهذا الفوز عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بعد سقوطه المدوي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة السابقة أمام واتفورد، ورفع رصيده للنقطة 82 في الصدارة فيما تجمد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.