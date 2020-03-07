شاهد: الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

صعد الأهلي المصري للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، السبت، ضمن إياب ربع النهائي.

بدأت المواجهة بضغط قوي من لاعبي صن داونز على دفاعات الأهلي في محاولة للبحث عن هدف مبكر، وكاد المدافع ريكاردو ناسكيمينتو ينجح في وضع أصحاب الأرض في المقدمة، بكرة خطيرة أنقذها الحارس محمد الشناوي ببراعة.

رد الضيوف جاء عبر تحركات جيرالدو الخطيرة، والتي أسفرت عن خطأ لصالح النادي الأهلي نفذه علي معلول في الزاوية اليسرى للحارس دينيس أونيانغو، حاول المهاجم ليبوهانغ مابوي إبعادها لكنها سكنت بالخطأ مرمى صن داونز معلنةً تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 24.

بعد الهدف اندفع الأهلي للهجوم في محاولة لتسجيل هدف يقضي على آمال المضيف، لكن النتيجة جاءت عكسية بتسجيل صن داونز لهدف التعادل عند الدقيقة 28 من كرة مرتدة تلقاها ثيمبا زواني وسددها قوية تصدى لها الشناوي وارتدت أمام جاستون سيرينو الذي سددها في المرمى.

في الشوط الثاني، واصل صن داونز أداءه الهجومي عبر محاولات الاختراق من العمق، لكن النتيجة بقيت على حالها مع نجاح لاعبي الأهلي في إغلاق كافة المنافذ التي تؤدي إلى مرمى الشناوي لتنتهي المباراة بالتعادل.

بهذه النتيجة ضمن الأهلي مقعده بين الأربعة الكبار مستغلا فوزه في لقاء الذهاب على ملعب القاهرة بهدفين دور رد.

ويلتقي الأهلي في الدور نصف نهائي مع الوداد الرياضي المغربي الذي تخطى النجم الساحلي مساء السبت على الملعب الأولمبي برادس رغم هزيمته صفر واحد. وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشيء.