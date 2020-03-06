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ليفربول يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

جانب من تدريبات لاعبي نادي ليفربول
جانب من تدريبات لاعبي نادي ليفربول
6/3/2020

كشف نادي ليفربول الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان النادي "لقد اتخذنا تدابير استباقية بما في ذلك إلغاء أي سفر للموظفين إلى البلدان ذات الخطورة العالية، بالإضافة لتذكير الجميع بممارسات النظافة الجيدة بملاحظات في جميع المواقع التابعة لنادينا".

وأضاف البيان "قمنا بتنشيط فحص الاستبيان الصحي لجميع الزائرين الخارجيين لجميع مرافق التدريب لدينا، ومواقع مكاتبنا والمرافق المجتمعية الأخرى التي نستخدمها بانتظام".

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير معقمات للجماهير من أجل استخدامها، كما سيتم اتخاذ إجراءات احترازية في أيام مباريات الفريق.

ومن جهة أخرى، أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عبر حسابه على تويتر إقامة مباراته مع فالنسيا الإسباني ضمن مباريات دوري أبطال أوربا، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب ميستايا في إسبانيا، بدون حضور جماهيري.

وأشار النادي إلى أن القرار يأتي بناءً على تعليمات وزارة الصحة الإسبانية، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أشارت في حسابها على تويتر إلى أنه يجب إقامة المباراة بدون حضور جماهيري، مشيرةً إلى أنها أرسلت اعلانا بذلك إلى مجلس الرياضة الأعلى في إسبانيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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