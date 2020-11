ليفربول يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان النادي "لقد اتخذنا تدابير استباقية بما في ذلك إلغاء أي سفر للموظفين إلى البلدان ذات الخطورة العالية، بالإضافة لتذكير الجميع بممارسات النظافة الجيدة بملاحظات في جميع المواقع التابعة لنادينا".

وأضاف البيان "قمنا بتنشيط فحص الاستبيان الصحي لجميع الزائرين الخارجيين لجميع مرافق التدريب لدينا، ومواقع مكاتبنا والمرافق المجتمعية الأخرى التي نستخدمها بانتظام".

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير معقمات للجماهير من أجل استخدامها، كما سيتم اتخاذ إجراءات احترازية في أيام مباريات الفريق.

In recent weeks, there has been a rise of confirmed COVID-19 (novel coronavirus) cases around the world.

We have several new measures in place across LFC operations to help prevent the spread of the virus and protect the health of our employees.

— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2020