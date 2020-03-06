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شاهد: "السيسي عدو الله" جماهير الترجي تهز أركان ملعب رادس

6/3/2020

هتفت جماهير الترجي التونسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة "لا إله إلا الله والسيسي عدو الله" وذلك في الدقائق الأولى من انطلاق مباراة فريقها مع الزمالك المصري.

وحضر نحو 50 ألف مشجع في المباراة والتي تدور الآن في شوطها الأول بعد قرار السلطات التونسية بفتح أبواب جميع المدرجات بطاقة استيعاب الملعب الذي يسع لـ60 ألف مقعد.

يذكر أن مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري الأبطال والتي جرت في العاصمة المصرية القاهرة انتهت بفوز الزمالك 3 /1.

وكانت جماهير النادي التونسي، ويقدر عددها بنحو ألف متفرج، قد حرصت على حمل الأعلام الفلسطينية في استاد القاهرة الدولي، على هامش متابعة لقاء فريقها مع الزمالك المصري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة الماضي.

كما هتفت، أكثر من مرة، لا سيما بعد تسجيل الهدف الأول لفريقها، مرددة: "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، بينما شاركت الجماهير المصرية بدورها بالهتاف بشكل لافت، بعد مرور 25 دقيقة من انطلاق الشوط الأول، ليعلو الهتاف نحو دقيقة كاملة خلال اللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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