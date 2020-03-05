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عقوبات قاسية على الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك المصري

لاعبو الترجي يحيطون بحكم المباراة
لاعبو الترجي يحيطون بحكم المباراة
4/3/2020

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء عقوبات قاسية على الترجي التونسي على خلفية مباراته مع الزمالك المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي أنه تقرر معاقبة معين الشعباني المدير الفني للترجي بالإيقاف لمدة أربع مباريات، وغرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي، وذلك بسبب إهانته لحكام اللقاء.

كما قرر (كاف) إيقاف مجدي تراوي مساعد المدير الفني للترجي لأربع مباريات مع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وذلك بسبب سلوكياته مع حكام المباراة واستخدام بعض العبارات التي وصفها الاتحاد الأفريقي بأنها كانت هجومية.

وقرر الاتحاد الأفريقي إيقاف خليل شمام لمدة ست مباريات وتوقيع غرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي، بسبب إساءته للحكام والبصق عليهم، كما تم إيقاف عبد الرؤوف بن غيث بالتهمة ذاتها لمدة أربع مباريات وغرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي.

كما قرر (كاف) تغريم نادي الترجي مبلغ عشرة ألاف دولار أمريكي لاستخدام جماهيره للألعاب النارية خلال المباراة في مدرجات ملعب استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الترجي والزمالك، بعد غد الجمعة بملعب "استاد رادس".

المصدر : وكالات
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