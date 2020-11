البريميرليغ يلغي المصافحة في المباريات لمواجهة كورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم منع المصافحات بين اللاعبين والحكام منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كورونا ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice

Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX

— Premier League (@premierleague) March 5, 2020