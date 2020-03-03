شاهد: جماهير الترجي التونسي تهتف "السيسي عدو الله"

هتفت جماهير نادي الترجي التونسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة "لا إله إلا الله والسيسي عدو الله" وذلك أثناء حضورها لمران فريقها استعدادا لملاقاة الزمالك المصري.

وكانت جماهير النادي التونسي، ويقدر عددها بنحو ألف متفرج، قد حرصت على حمل الأعلام الفلسطينية في استاد القاهرة الدولي، على هامش متابعة لقاء فريقها مع الزمالك المصري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الجمعة الماضي.

كما هتفت، أكثر من مرة، لا سيما بعد تسجيل الهدف الأول لفريقها، مرددة: "بالروح والدم نفديك يا فلسطين"، بينما شاركت الجماهير المصرية بدورها بالهتاف بشكل لافت، بعد مرور 25 دقيقة من انطلاق الشوط الأول، ليعلو الهتاف لنحو دقيقة كاملة خلال اللقاء.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان الجمعة المقبل في إياب الدور نفسه.