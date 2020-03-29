البث الحي
رياضة

لاعب مانشستر سيتي يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لليفربول حال إلغاء الموسم

فريق ليفربول الإنجليزي
فريق ليفربول الإنجليزي
29/3/2020

قال إيلكاي غوندوغان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي إنه من العدل أن يحصل نادي ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حال عدم اكتمال المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام رياضية بريطانية عن غوندوغان قوله "بالنسبة لي، أرى أنه سيكون من الإنصاف أن يحصل ليفربول على اللقب، يتعين علي أن أتسم بالعدل كرياضي".

وذكر غوندوغان أن إلغاء موسم الدوري الإنجليزي من دون تحديد الفائز باللقب أو الفرق الهابطة، من شأنه أن يتسبب في انقسام الآراء.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطةعن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل قرار إيقاف البطولة في 13 من مارس/ آذار الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بحاجة لحصد ست نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في المسابقة، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، من دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وتقرر تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 من أبريل/ نيسان القادم، لكن من المرجح أن يمتد هذا التعليق لفترة أطول في ظل توقعات بمد إجراءات الإغلاق الحالية من جانب الحكومة البريطانية لما بعد ذلك التاريخ.

وقال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه ربما تكون هناك حاجة لإلغاء الدوري الممتاز إذا لم يكن هناك إمكانية لاستئنافه قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف كين: "بكل وضوح، لا أعرف الكثير خلف الكواليس ولكن، إذا لم يستكمل الموسم بنهاية يونيو/ حزيران يجب أن ننظر في الخيارات والتطلع للموسم المقبل فقط".

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

مصر تقترب من نهائيات أفريقيا بعد فوزها بثلاثية على توغو (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)