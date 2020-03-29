لاعب مانشستر سيتي يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لليفربول حال إلغاء الموسم

قال إيلكاي غوندوغان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي إنه من العدل أن يحصل نادي ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حال عدم اكتمال المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام رياضية بريطانية عن غوندوغان قوله "بالنسبة لي، أرى أنه سيكون من الإنصاف أن يحصل ليفربول على اللقب، يتعين علي أن أتسم بالعدل كرياضي".

وذكر غوندوغان أن إلغاء موسم الدوري الإنجليزي من دون تحديد الفائز باللقب أو الفرق الهابطة، من شأنه أن يتسبب في انقسام الآراء.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطةعن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل قرار إيقاف البطولة في 13 من مارس/ آذار الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بحاجة لحصد ست نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في المسابقة، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، من دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وتقرر تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 من أبريل/ نيسان القادم، لكن من المرجح أن يمتد هذا التعليق لفترة أطول في ظل توقعات بمد إجراءات الإغلاق الحالية من جانب الحكومة البريطانية لما بعد ذلك التاريخ.

وقال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه ربما تكون هناك حاجة لإلغاء الدوري الممتاز إذا لم يكن هناك إمكانية لاستئنافه قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف كين: "بكل وضوح، لا أعرف الكثير خلف الكواليس ولكن، إذا لم يستكمل الموسم بنهاية يونيو/ حزيران يجب أن ننظر في الخيارات والتطلع للموسم المقبل فقط".