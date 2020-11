فيروس كورونا: كلوب يرد على أطباء ينشدون "لن تسير وحدك" (فيديو)

عبّر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن تأثره بمقطع فيديو، قائلًا إن عينيه ذرفتا الدموع عند مشاهدته.

ويظهر في المقطع، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى ماستاد بمدينة روتردام الهولندية، يغنون نشيد فريق ليفربول.

وترنم طاقم قسم الرعاية المركزة بالمستشفى بأنغام أغنية فريق ليفربول "لن تسير وحدك"، في إشارة إلى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر المستشفى المقطع على حساب عبر في موقع تويتر موظفون بالمستشفى وهم يؤدون حركات أثناء غنائهم الأغنية ويرد عليهم بالأداء نفسه فريق الرعاية المركزة في الجهة المقابلة، بينما يفصل بين الفريقين باب زجاجي.

❤️ Ook Jurgen Klopp van Liverpool kreeg tranen in zijn ogen toen hij onze collega’s van de SEH "You'll Never Walk Alone" zag zingen! https://t.co/wxNCSQ2vs0 #corona #YNWA #liverpoolfc #Liverpool #LFC #Klopp #maasstadziekenhuis #spoedeisendehulp

— Maasstad Ziekenhuis (@MaasstadZknhuis) March 28, 2020