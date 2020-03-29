فيروس كورونا: كلوب يرد على أطباء ينشدون "لن تسير وحدك" (فيديو)

عبّر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن تأثره بمقطع فيديو، قائلًا إن عينيه ذرفتا الدموع عند مشاهدته.

ويظهر في المقطع، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى ماستاد بمدينة روتردام الهولندية، يغنون نشيد فريق ليفربول.

وترنم طاقم قسم الرعاية المركزة بالمستشفى بأنغام أغنية فريق ليفربول "لن تسير وحدك"، في إشارة إلى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يورغن كلوب يتضامن مع الأطقم الطبية في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ونشر المستشفى المقطع على حساب عبر في موقع تويتر موظفون بالمستشفى وهم يؤدون حركات أثناء غنائهم الأغنية ويرد عليهم بالأداء نفسه فريق الرعاية المركزة في الجهة المقابلة، بينما يفصل بين الفريقين باب زجاجي.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب أكثر من نصف المليون شخص في العالم/ إذ سجلت 684 ألفًا و233 إصابة، وتوفي 32 ألفًا و175 شخصًا، في حين تعافى 146 ألفًا و400 آخرين.

في بريطانيا، أصيب 19 ألفًا و522 شخصًا، ولقي حتفه ألف و228 شخصًا، وتعافى 135 آخرين.

أما في نذرلاند (هولندا سابقًا)، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 10 آلاف و866 حالة، توفي منهم 771 نسمة، وتعافى 3 أشخاص فقط، حتى الساعة.

وفي ألمانيا، أصيب 58 ألفًا و247 شخصًا، مات منهم 455، في حين تعافت 8 آلاف و481 حالة.

على الصعيد الأوربي، تأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة، ونذرلاند في المرتبة السابعة، أما ألمانيا فتحل في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا.

وتتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول العالم، من حيث عدد الإصابات، في حين تتصدر إيطاليا القائمة من حيث الوفيات.

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