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هروب لاعب من نادي إسباني خوفا من كورونا

لاعب كرة القدم الدنماركي بيوني سيستو
لاعب كرة القدم الدنماركي بيوني سيستو
28/3/2020

قالت صحيفة "ايه إس" الإسبانية إن لاعب كرة القدم الدنماركي بيوني سيستو هرب من ناديه الإسباني سيلتا فيغو بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا التي تجتاح إسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عن الصحيفة الإسبانية المتخصصة في الرياضة، أن المهاجم هرب إلى بلاده من دون إذن مما يمكن أن يعرضه لعقوبات من قبل ناديه.

ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي للواقعة، لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن سيستو، 25 عاما، غادر المدينة بسيارة وقطع نحو ثلاثة آلاف كيلومتر متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما.

ويعتقد أن اللاعب لم يخطر ناديه برحيله إلا بعد أن بدأ رحلته بالفعل.

وكان سيستو لاعبا ضمن صفوف منتخب بلاده وخاض معه عدة مباريات، لكنه خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات تسجله إسبانيا في يوم واحد منذ بدء عمليات التسجيل.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد حالات الوفاة بذلك إلى أكثر من 5700 وفاة.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بواقع نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى ظهر السبت نحو 72 ألف حالة.

المصدر : الألمانية
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