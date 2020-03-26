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أول ظهور لمحمد صلاح بعد وباء كورونا (صورة)

المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
26/3/2020

نشر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أول صورة له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تفشي وباء كورونا وتعليق النشاط الكروي في إنجلترا.

وكتب صلاح معلقا على الصورة: "أعمل من المنزل".

وتفاعل متابعو النجم المصري الصورة بشكل متباين. فبينما حيا البعض صلاح وأعادوا نشر صور له ولأهدافه مع ليفربول، عبر البعض الآخر عن استغرابهم لاختفائه تماما خلال الفترة الأخيرة، بينما ظهر العديد من نجوم العالم داعيين الجمهور إلى الالتزام بالجلوس في المنزل منعا لتفشي فيروس كورونا.

https://twitter.com/SevenLFC/status/1243154585990168577?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ahmed_mansor2/status/1243147269995626498?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mostafshalabi00/status/1243150328314433536?ref_src=twsrc%5Etfw

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها الدوري الإنجليزي، الذي أعلن عن تأجيله إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل .

وتم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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