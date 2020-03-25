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أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير

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25/3/2020

شاركت أندية أوروبية وعربية عدة في تحدٍ، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لعرض أساطير الأندية المشاركة.

ويهدف التحدي إلى اختيار النادي المشارك عدد  من أساطيره على مر تاريخ النادي؛ ليرشح بعدها أنديةً أخرى للرد عليه باختيار أساطيرهم على المنوال نفسه.

وشاركت أندية بينها روما الإيطالي، والأهلي المصري، والاتحاد السعودي، والرجاء المغربي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، فضلًا عن فالنسيا الإسباني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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