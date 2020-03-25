أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير

شاركت أندية أوروبية وعربية عدة في تحدٍ، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لعرض أساطير الأندية المشاركة.
ويهدف التحدي إلى اختيار النادي المشارك عدد من أساطيره على مر تاريخ النادي؛ ليرشح بعدها أنديةً أخرى للرد عليه باختيار أساطيرهم على المنوال نفسه.
وشاركت أندية بينها روما الإيطالي، والأهلي المصري، والاتحاد السعودي، والرجاء المغربي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، فضلًا عن فالنسيا الإسباني.
مرحبًا @RCAofficiel لا باس عليك؟ 👋
قبلنا التحدي! 🤝
هؤلاء هم أساطيرنا:📋
⚽️ العربي بن مبارك
⚽️ @JP_Papin
🏆 ديدييه ديشامب
🧤 @SteveMandanda
نحن نتحدى كلً من 👇@ZSCOfficial @ASRomaArabic @Alhilal_FC @FCBayernAr https://t.co/WNO1eg7Cf2
— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) March 24, 2020
مرحبًا بالأولمبيون @OM_Arab ويا هلا بالبيانكونيري @Juventusfcar 👋
قبلنا التحدي! 👊
لدينا الكثير من الأساطير، إليكم أبرزهم: 📋
🧤 @OliverKahn
👌 @philipplahm
💥 @FranckRibery
⚽️ @ArjenRobben
نحن نتحدى كلً من 👇@ALAHLI_FC @AlsaddSC @AS_Monaco_AR@Inter_ar https://t.co/LE80zRKHsH
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2020
مرحباً @OM_Arab 👋
نقبل التحدي 💪
هؤلاء هم أساطيرنا: 😉
👑 فرانشيسكو توتي
😍 دانييلي دي روسي
⚽️ فينشينزو مونتيلا
🧔 جابرييل باتيستوتا
ونتحدى كل من 👇@AlAhly@ittihad@acmilanar@valenciacfArab https://t.co/ED1c8kipGe
— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 24, 2020
مرحباً @ASRomaArabic 👋
قبلنا التحدي ✅🤝 أساطيرنا هم 👇🏻
مختار التتش 🌟
صالح سليم ♥️
محمود الخطيب 👑
محمد أبوتريكة 🎩
نتحدى كلا من 💪@Alhilal_FC @CSSofficiel @LFC_Arabic @AFCAjax #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ClPvVPPlOh
— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 24, 2020
حياكم يا أبطال @ASRomaArabic 👋
نقبل التحدي 💪
هؤلاء هم أساطيرنا: 😉
👑 ماريو كيمبيس
😍 دافيد فيا
⚽ روبين باراخا
🧔 سانتياغو كانيزاريس
وإذا تبون زيادة حاضرين 😅
نتحدى كل من 👇@realmadridarab@ZSCOfficial@Alhilal_FC@alainfcae https://t.co/pXZYr2jRWH
— 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) March 24, 2020
مرحبا @ASRomaArabic 👋
نقبل التحدي 🤛
من أساطيرنا سنختار 🐅
⚽️سعيد غراب
🚧احمد جميل
⚡️حمزة ادريس
🐅محمد نور
ونتحدى كلاً من :@LFC_Arabic @ManUtd_AR @Alhilal_FC @fcbarcelona_ara https://t.co/56Y0DbsPqw
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 24, 2020