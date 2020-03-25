أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير

شاركت أندية أوروبية وعربية عدة في تحدٍ، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لعرض أساطير الأندية المشاركة.

ويهدف التحدي إلى اختيار النادي المشارك عدد من أساطيره على مر تاريخ النادي؛ ليرشح بعدها أنديةً أخرى للرد عليه باختيار أساطيرهم على المنوال نفسه.

وشاركت أندية بينها روما الإيطالي، والأهلي المصري، والاتحاد السعودي، والرجاء المغربي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، فضلًا عن فالنسيا الإسباني.

مرحباً @OM_Arab 👋 نقبل التحدي 💪 هؤلاء هم أساطيرنا: 😉 👑 فرانشيسكو توتي

😍 دانييلي دي روسي

⚽️ فينشينزو مونتيلا

🧔 جابرييل باتيستوتا ونتحدى كل من 👇@AlAhly@ittihad@acmilanar@valenciacfArab https://t.co/ED1c8kipGe — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 24, 2020