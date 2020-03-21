الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يغلق مقره في القاهرة بسبب كورونا

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه جرى توجيه الموظفين بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بالعمل من المنزل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) الذي اجتاح العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

ونشر أحمد، رسالة عبر موقع الكاف، اليوم السبت ذكر فيها "أقدم لكم التحية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). كانت الأيام الماضية حزينة لكرة القدم الأفريقية والعالم بأسره، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية الآن أنه وباء عالمي. كان هناك إغلاق تام في بعض الدول والاتحادات الأعضاء، وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق جزئي".

وقف المسابقات

وأضاف "على الرغم من كوننا منظمة لكرة القدم، فإن أحد أهدافنا هو المشاركة في مكافحة الآفات التي تشكل تهديدا للقارة وللإنسانية، وفي هذا الصدد، اتخذنا قرارات رئيسية للسيطرة على انتشار كورونا واحتوائه. ونتيجة لذلك، أوقفنا جميع المسابقات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، التي كانت مقررة بالكاميرون في الفترة من الرابع حتى 25 أبريل/ نيسان المقبل. كما تم تأجيل الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعين للكاف، التي كانت مقررة يوم 24 أبريل 2020 في ياوندي، إلى أجل غير مسمى".

وأضاف "كرة القدم هي شغف القارة، ولكن صحة اللاعبين والمسؤولين والشركاء والجماهير هي الأكثر أهمية في هذه المرحلة. أعرب عن خالص التعازي للأسر التي فقدت أحباءها وأتمنى شفاء سريعا للمصابين".

وأعلن أحمد "في ضوء هذا الانتشار، تم توجيه الموظفين العاملين في مقر كاف للعمل من المنزل اعتبارا من 19 مارس/ آذار 2020 وحتى نهاية الشهر… علاوة على ذلك، نراقب الوضع عن كثب ونبقى على اتصال دائم مع الشركاء العالميين مثل منظمة الصحة العالمية والفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)".