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تأجيل الدوري الإنجليزي لنهاية الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُلقي بظلاله على الدوري الإنجليزي
فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُلقي بظلاله على الدوري الإنجليزي
19/3/2020

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي في بيان مشترك، تأجيل أنشطة كرة القدم في إنجلترا حتى 30 أبريل/نيسان المقبل بسبب وباء فيروس كورونا.

وذكر البيان: "يظل تقدم فيروس كورنا غير واضح، ويمكننا إعادة التأكيد للجميع أن صحة ورفاهية اللاعبين والأجهزة الفنية والمشجعين هي أهم أولوياتنا". 

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أن الموسم يجب أن ينتهي قبل الأول من يونيو/حزيران المقبل، ولكن الظروف غير المسبوقة أملت على المسؤولين تمديد موسم 2019/2020 لأجل غير مسمى. 

يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في واحدة وهُزم في أخرى، وكانت آخر مبارياته أمام بورنموث، يوم السبت 7 مارس/آذار الجاري.

شاهد: لاعبو ليفربول وبورنموث يمتنعون عن المصافحة بسبب كورونا

ويفصل ليفربول عن اقتناص الدوري أن يفوز في أربع مباريات فقط من أصل تسع مباريات متبقية من الدوري، ما يؤمّن له الفوز بالدوري قبل موعده، إذ يبعد عن وصيفه، مانشيستر سيتي، برصيد 25 نقطة.

تأجلت مباريات الدوري الإنجليزي عقب اجتياح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دول العالم (رويترز)

 

وأصبح أمام الدوريات الأوربية المختلفة مزيد من الوقت لإنهاء الموسم، وذلك بعد القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي بتأجيل منافسات بطولة أمم أوربا 2020 لمدة 12 شهرا لتقام في 2021.

في السياق، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في إنجلترا 2626 مصابًا، ولم تسجل اليوم الخميس إصابات جديدة، في حين توفيت 4 حالات جديدة؛ ليصل مجمل الوفيات إلى 108 وفيات حتى الآن.

والإثنين الماضي، أعلن الممثل البريطاني، إدريس ألبا (47 عامًا)، إصابته بفيروس كورونا. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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