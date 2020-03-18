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ما هي حقيقة تخصيص رونالدو فنادقه لاستقبال المصابين بفيروس كورونا؟

لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو
لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو
18/3/2020

تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدعي أن لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو قام بتحويل فنادقه بالبرتغال إلى مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ومع تقصي الخبر الذي تم تداوله ونقلته بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تبين أنه عارٍ من الصحة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها في 15 مارس/ آذار الجاري أن رونالدو قام بتخصيص فنادقه بالبرتغال لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، ثم قامت بحذفه من الموقع وحسابات الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية

ويحظى رونالدو بمنصب رئيس مجموعة فنادق "بيستانا" التي لها فرعان في فونشال ولشبونة بالبرتغال.

موقع الفندق يوضح ملكية رونالدو له

ونفت صحيفة "لاغازيتا دييلو سبورت" الإيطالية الخبر نقلاً عن مصادر مقربة للاعب.

صحيفة "لاغازيتا دييلو سبورت" الإيطالية نفت الخبر نقلاً عن مصادر مقربة للاعب

كما نفت صحيفة "ذا صن" البريطانية الخبر بعد تواصلها مع إدارة الفندق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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