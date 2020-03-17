رسميا.. تأجيل كوبا أمريكا ويورو 2020 لصيف 2021 بسبب تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) بشكل رسمي، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوربية 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقرر "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأجيل يورو 2020 حتى صيف 2021، خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، على أن تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز 2021.

ويأتي قرار التأجيل لكي يفسح المجال أمام استكمال البطولات الوطنية وبطولتي دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي، وذلك التزامًا بالعقود التي أبرمتها الأندية مع شركات البث والرعاية.

وفي وقت سابق اليوم عقد الاتحاد الأوربي اجتماعًا مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم الـ 55، وممثلي الأندية والبطولات واللاعبين، لبحث مصير بقية البطولات المحلية والقارية في الموسم الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له عقب الاجتماع إنه قرر تعليق كل مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات "حتى اشعار آخر". وبهذا ستتوقف مباريات دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي.

وقال اليويفا: "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوربا 2020 والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس/آذار ستقام في بداية يونيو/ حزيران بعد مراجعة تطورات الوضع".

وقال الاتحاد الأوربي إنه شكل "مجموعة عمل" تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية.

وأضاف أن مجموعة العمل ستسعى "لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم".

ومن بين القضايا الكبيرة العالقة التي تواجه اليويفا كيفية استكمال مسابقات الأندية الأوربية الحالية ومن بينها دوري الأبطال الذي بلغ دور الستة عشر.

تأجيل كوبا أمريكا

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل بطولة كوبا أمريكا لمدة عام، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد يوم 11 يونيو/حزيران 2021 موعدًا جديدًا لإقامة البطولة، على أن تنتهي في 11 يوليو/تموز من العام ذاته.

وكان من المفترض أن تُقام البطولة بداية من يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل في الأرجنتين وكولومبيا، لكن تأثر المسابقات العالمية من تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك.

وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول "هذا إجراء استثنائي بسبب موقف غير متوقع ويستجيب للحاجة الضرورية لتجنب الانتشار المتسارع للفيروس".

وأضاف رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار لكن يجب الحفاظ طوال الوقت على سلامة لاعبينا وكل الناس الذين يمثلون جزءا من عائلة كرة القدم الكبيرة في أمريكا الجنوبية. "ليس لدي أي شكوك في أن أقدم بطولة دولية في العالم ستعود بشكل أقوى في 2021".

وتُعد كأس كوبا أمريكا من أهم البطولات بوجود لاعبين بارزين متوقع مشاركتهم مثل ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو أجويرو ولويس سواريز وجيمس رودريجيز.

وفازت البرازيل باللقب العام الماضي للمرة التاسعة في تاريخها.

تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021

بدوره قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الثلاثاء، إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوربا وكأس كوبا أمريكا إلى العام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان إن الفيفا سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو، غدا الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوربي (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) وبحث مدى امكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.