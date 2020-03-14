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ميسي يوجه رسالة للعالم بعد تفشي فيروس كورونا

سجل ميسي حتى الآن في الليغا 327 هدفا بقدمه اليسرى التي أحرز بها هدفه في مرمى إيبار
سجل ميسي حتى الآن في الليغا 327 هدفا بقدمه اليسرى التي أحرز بها هدفه في مرمى إيبار
14/3/2020

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني رسالة خاصة وسط تصاعد أزمة فيروس "كورونا" المتجدد والذي طال عالم الرياضة وأوقف أغلب أنشطة كرة القدم حول العالم.

ونشر ميسي صورة له مع طفليه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنها فترة معقدة بالنسبة للجميع، نعيش وضعا قلقا بشأن ما يحدث، ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا محل من يعانون من وضع أسوأ سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر أو على عائلاتهم أو أصدقائهم".

وأضاف ميسي "يجب أن تأتي الصحة أولا ودائما، هي لحظة استثنائية وعلينا اتباع تعليمات وإرشادات كل من منظمات الصحة والسلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة الفيروس بشكلٍ فعال".

ودعا ميسي الجميع "لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، علاوة على ذلك، هي لحظة مثالية لا يمكنك الحصول عليها دائمًا للاستمتاع بها رفقة أحبائك".

وختم النجم الأرجنتيني رسالته معربا عن آمله في "أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت معظم دول العالم وقف النشاطات الرياضية على المستويات محلية، فيما أعلنت الاتحادات القارية والدولية وقف المنافسات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الألمانية
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