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كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. إصابة مدرب أرسنال ولاعب تشلسي بالفيروس

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي
ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي
13/3/2020

قال نادي أرسنال الإنجليزي إن مدربه ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقت.

وأضاف أرسنال في بيان "أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي".

وقال أرسنال إنه يتوقع عودة العاملين الذين لم يختلطوا بالمدرب الإسباني في الأيام المقبلة وإن مركز التدريب سيتم تعقيمه.

وقال أرتيتا (37 عاما) إنه شعر بالمرض قبل خضوعه للكشف.

وتابع "الأمر محبط لكني خضعت للكشف بعد شعوري بحالة سيئة. سأعود للعمل في أسرع وقت يتم السماح فيه لي بذلك".

وتعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا طارئا اليوم الجمعة للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة أرتيتا.

وتأجلت مباراة أرسنال ضد سيتي يوم الأربعاء بعد إعلان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، الذي واجه أرسنال في الدوري الأوربي، إصابته بفيروس كورونا.

وقال أرسنال إن بعض لاعبي الفريق تقابلوا مع ماريناكيس بعد المباراة يوم 27 فبراير شباط.

اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي (رويترز)

كما أعلن نادي تشلسي الإنجليزي إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن كل الأفراد الذين خالطوا اللاعب سيقومون بعزل أنفسهم، وكذلك سيطبق العزل على جميع لاعبي كرة القدم والجهاز الفني وعاملين في النادي.

وكان مسؤولون في بريطانيا قدروا وجود ما يصل إلى 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا بالبلاد؛ ما يمثل 20 ضعف العدد الرسمي المعلن عنه.

وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقال البلاد من مرحلة احتواء كورونا إلى مرحلة "إرجاء انتشاره".

وحذر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الحكومية من أن العديد من العائلات ستفقد أحبائها.

ووفق أحدث الأرقام الرسمية، بلغ عدد ضحايا كورونا في بريطانيا 590 إصابة بينها 10 وفيات.

المصدر : وكالات
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