يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا.. ما موقف رونالدو؟

قال نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إن مدافعه دانييلي روغاني أصيب بفيروس كورونا.

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى أن اللاعب الإيطالي البالغ عمره 26 عاما، الذي لعب ضد بريشيا وسبال في فبراير/ شباط وجلس على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان يوم الأحد الماضي، لم تظهر عليه أعراض المرض.

وأضاف النادي في بيان "يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب".

وأقام يوفنتوس تدريبه في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقال النادي إن كريستيانو رونالدو لم يشارك في التدريب بسبب سفره إلى ماديرا حيث سيظل هناك في انتظار "أي تطور متعلق بالحالة الصحية الطارئة".

وأوقف إنتر جميع الأنشطة حتى إشعار آخر.

وأضاف إنتر "النادي يتخذ الآن الخطوات لتفعيل كل الإجراءات الضرورية".

وأبلغ مصدر مقرب من يوفنتوس رويترز أن اللاعبين سيتم عزلهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وسيلتقي يوفنتوس مع أولمبيك ليون في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم الأسبوع المقبل لكن المباراة ستدور حولها الشكوك.

وحظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل/ نيسان على الأقل في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوربا. واقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

وقفزت حالات الوفاة في إيطاليا من 196 إلى 827 شخصا في 24 ساعة. كما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12462 شخصا من 10149.

واصيب أربعة لاعبين من بيانيزي المنافس في الدرجة الثالثة بفيروس كورونا.

وانضم روغاني إلى يوفنتوس قادما من إمبولي في 2013 لكنه عاد إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة. ولعب في صفوف يوفنتوس منذ 2015.

كما لعب في منتخبات الناشئين مع إيطاليا بالإضافة إلى سبع مباريات مع المنتخب الأول.