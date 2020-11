لاعبو ريال مديد ويوفنتوس في الحجر الصحي.. كورونا يصيب الرياضة بالشلل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وضع فريقيه لكرة القدم والسلة بالحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ما أثار تساؤلات عدة بشأن تأثير الوباء على الرياضة.

وفي بيان قال نادي ريال مدريد، إنه بما أن فريقي كرة القدم وكرة السلة يتقاسمان المرافق، فإن الفريقين سيتم وضعهما في الحجر الصحي.

كما تقرر بناء على ذلك غلق المدينة الرياضية، مع توصية جميع موظفي النادي بالدخول في الحجر الصحي، وأضاف "لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا".

وكان الريال بصدد مواجهة إيبار غدًا الجمعة، ولكن رابطة الدوري الإسباني ذكرت أن كل المباريات سيتم إيقافها على الأقل لمدة أسبوعين. وفي وقت سابق كان مقررا أن تقام مباريات الدرجة الأولى بدون حضور الجمهور.

ومن المفترض أن يواجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء المقبل. ولم يوضح النادي بشكل فوري التطورات بشأن موعد هذه المباراة.

وفي إيطاليا، قال نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إن مدافعه دانييلي روغاني أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان "يتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب".

وسيلتقي يوفنتوس مع أولمبيك ليون في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم الأسبوع المقبل لكن المباراة ستدور حولها الشكوك.

وأصيب أربعة لاعبين من بيانيزي المنافس في الدرجة الثالثة بفيروس كورونا. وايطاليا هي الدولة الاكثر تضررًا من وباء كورونا في أوربا مع تسجيل 827 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة بحسب آخر حصيلة أمس.

من ناحيته، أعلن نادي إنتر ميلان تطبيق الحجر الصحي على لاعبيه، بسبب مواجهتهم فريق يوفنتوس قبل أيام، كما أعلن تبرعه بـ300 ألف كمامة طبية، لاستخدامها في مواجهة انتشار كورونا، وكشف النادي أنه أرسل الكمامات إلى الهيئة المدنية للتعامل مع الطوارئ في إيطاليا.

وحظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل/ نيسان على الأقل في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوربا. وأقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

في السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم، تعليق جميع المنافسات في دول العالم إلى أن يتم إصدار إشعار آخر بسبب كورونا.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM

— FIBA media (@FIBA_media) March 12, 2020